Esta noche, en un nuevo capítulo de “Juego textual”, Katty Kowaleczko, “Tita” Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, “Pepi” Velasco, “Chiqui” Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez conversarán con Solange Lackington.

La actriz de teleseries como “Rojo y miel”, “Brujas” y “Soltera otra vez” recordará, entre otras cosas, las dificultades que tuvo con una cirugía estética en 2014 cuando se preparaba para realizar un desnudo en la teleserie “Chipe libre”.

“Me agarré una infección en el postoperatorio y él no lo pesquisó a tiempo. Hice un principio de septicemia (…) Estuve cinco meses con mi estómago abierto, me operó tres veces en dos meses y cuando quiso hacerme una cuarta intervención, le dije que no. Entonces me hizo un aseo quirúrgico en su oficina, sin anestesia ni nada. Fue una experiencia horrorosa”, recordará Solange, agregando que por este motivo su personaje dejó de estar en la trama de la mencionada telenovela y ella perdió otras oportunidades de trabajo.

“Yo en un minuto pensé que me iba a morir, no tenía energía de nada”, indicará la actriz, que aún está en un proceso legal contra el doctor responsable de la operación.