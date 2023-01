Comparte

Durante esta mañana la panelista de "Mucho Gusto" de Mega, Karen Doggenweiler, justificó el pedir fiado como respuesta a actuales problemas económicos de la sociedad chilena. Sus comentarios fueron duramente cuestionados por usuarios de Twitter.

Los hechos sucedieron tras la emisión de una nota en donde el tema central era el aumento de fiados en locales de poblaciones debido a la crisis económica.

Fue en ese momento cuando la panelista señaló "oye, volver a eso que se usaba antes, el cuadernillo del fiado… Quizá ahí ha estado la respuesta siempre a todas las situaciones de crisis".

“Comprar a lo mejor en el almacén, tener esa relación más directa, no en otros lugares, yo creo que ahí está la respuesta a tantas situaciones que hemos vivido”, complementó la animadora.

Los usuarios de Twitter no tardaron en reaccionar negativamente a sus dichos, criticándola con que estaba romanizando la pobreza.

"Desde su situación de privilegio Karen Doggenweiler romantizando la pobreza en @mega", "Alguna vez en su vida la Karen Doggenweiler habrá pedido fiado? Se nota q no, porque no es para nada romántico como ella lo expuso con una vocecita", "Karen Doggenweiler haciendo una apología de la pobreza, "que bonito es volver a pedir fiado" por qué no hay plata y la inflación está por las nubes gracias a la izquierda!", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Destacar que la Panelista se dio el tiempo de responder muchas de las críticas, mencionando que lo que ella había querido decir era "todo lo contrario" a lo que le estaban cuestionando.