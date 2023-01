Comparte

Coté López se dio el tiempo de responder una dura crítica por parte de un usuario, quien realizó un comentario vía "caja de preguntas" de Instagram.

"Deja de obligar a k te compren tus weas (sic) no te alcanza pa vivir sin vender, trabaja", decía el mensaje que recibió la esposa del exfutbolista Luis Jiménez.

Ante la crítica, Coté López publicó amablemente, sin exponer a quien la increpaba "no sé si reírme, pero como soy una persona respetuosa no lo haré. Y responderé…", argumentando que no obliga a nadie a comprarle y que su trabajo está hecho con mucho cariño.

En ese sentido, indicó que debido al dinero que ganó su pareja en el pasado no necesita vender nada para vivir más tranquila.

El mensaje finaliza respondiendo a la afirmación "trabaja", recalcó “¿trabaja? Chuta, eso creo que es lo que hago todo el día, pero quizás estoy equivocada yo".

El conflicto yace bajo la línea de artículos que ofrece la influencer y empresaria "Clo by Cote", productos de belleza "cluerty free", disponibles en diferentes centros comerciales del país.