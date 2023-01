Comparte

Bon Jovi celebró que una de sus canciones más populares superó las mil millones de reproducciones en Spotify.

Y a través de redes sociales, el artista no ocultó su felicidad por el reconocimiento y expresó que "por 1.000 millones de streams ‘Living on a prayer'".

""Genial, gracias Spotify, gracias a todos", añadió el cantante de 60 años, donde destapó la caja y leyó el contenido.

"Livin on a prayer" forma parte del tercer álbum de estudio de la banda llamado "Slippery When Wet", publicado en 1986. Fue el segundo sencillo después del también éxito "You Give Love a Bad Name".

La canción fue escrita por Jon Bon Jovi como vocalista y el guitarrista Richie Sambora en colaboración con Bernard Hallez.

En su momento, llegó al número uno del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos y se convirtió en una de las canciones más reconocidas del grupo y una de las mejores lanzadas en los 80.

