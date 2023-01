Comparte

Hace unos cuantos días se rumoreó sobre una supuesta enemistad entre José Antonio Neme y Andrés Caniulef, donde el periodista Sergio Rojas relató que existirían "celos profesionales" en el matinal de Mega.

Esto, debido a que Andrés Caniulef participa en "Mucho Gusto" y tendría una excelente relación con la conductora Karen Doggenweiler, situación que habría provocado "celos" de Neme.

Frente a esta polémica, el animador aludió a la situación. "Quiero saludar a la Karen y también a Andrés. ¿Está Andrés por ahí?", preguntó Neme, para luego aludir a la acusación de Rojas.

"Ya, miren, 30 segundos… no tengo ninguna animadversión. ¡No! !Es que me cargan que me muevan la jaula! Yo tengo un carácter muy fuerte y me carga. Me carga participar de estupideces y menos cuando introducen ruido a los equipos de trabajo en forma innecesaria", aseguró.

"Yo no soy amigo de Andrés, pero…"

Su molestia lo llevó a añadir nuevas palabras: "Yo juego todo lo que ustedes quieran, yo participo, me tiro a la playa, me salgo de la playa... pero me carga participar de estupideces y menos cuando introducen ruido a los equipos de trabajo en forma innecesaria".

Junto a esto, respaldó a Caniulef: "Yo no soy amigo de Andrés, pero me cae el descueve. Hemos trabajado juntos perfecto y él lo sabe que estoy siendo honesto".

Finalizando el tema, Neme le pidió "pruebas" a Sergio Rojas y sus acusaciones. "Cuando es verdad, no hay problema, pero esto es absolutamente antojadizo. Yo exijo una prueba concreta de la supuesta mala relación entre nosotros, lo cual no es verdad. No me gustan los problemas donde no los hay; cuando hay, los enfrentamos con valentía. El que calla otorga".

Por otro lado, en el estudio, Andrés Caniulef se mostró de acuerdo con sus palabras y expresó: "¡Abracémoslo!", mientras que la animadora llamó a ignorar estos rumores.