Bajo el ritmo de "I just call to say i love you" (solo llamé, para decir ‘te amo’) de Stevie Wonder, Marlene Olivari bailó a lo "chica de rojo" junto a José Miguel Viñuela.

La comunicadora es panelista del programa "Tal Cual" de TV Más, el cual se transmite todos los días a las 22:00 horas. Además, en el espacio televisivo está Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

A través de la cuenta de Instagram del programa, Olivari bailó al son de este clásico que apareció por primera vez en la película "La Chica de Rojo" de 1984 y fue dirigida por Gene Wilder.

En el registro audiovisual aparece Olivari junto a Viñuela, quien sostiene un ventilador para simular una de las icónicas escenas de la película.

"Todos necesitamos un amigo como Viñuela", escribieron en el video, junto a dos emojis.

Ve aquí el registro de Marlene Olivari junto a Viñuea: