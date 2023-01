Comparte

Hernán "Nano" Calderón fue dado de alta tras permanecer varios días hospitalizado. El influencer, hijo de Raquel Argandoña, entregó detalles de su diagnóstico por medio de su cuenta de Instagram.

Recordemos que Nano preocupó a sus seguidores tras publicar una registro desde la clínica donde se podía ver su brazo con un catéter. "El último y me voy", escribió en la publicación.

Posteriormente, ya en su casa, el influencer compartió un video en sus redes sociales para informar sobre los motivos de su ingreso al centro de salud.

"Al fin ya salí de la clínica, muchos me preguntaban que había pasado y es que el día viernes compramos una burger con la Rebe (su polola) que terminó dándome salmonella", explicó.

"Me había aguantado unos días, fui el lunes (a la clínica), me dieron antibióticos, y finalmente volví el martes porque me dolía mucho", señaló Nano, quien desde ese día se mantuvo hospitalizado.

En relación a los síntomas de la infección, detalló: "Mucha fiebre, tenía como 40 y medio, y también un dolor que era inaguantable, por eso fui a la clínica, sin entender que era y claro, me dijeron que era eso, en el fondo, te inflama todos los intestinos y por eso duele tanto".

"Así me dejaron internado hasta el día de hoy, uno tiene que hacer reposo, una dieta blanda", agregó.

Finalmente el influencer agradeció los mensajes de apoyo que le enviaron sus seguidores. "Ya estamos de vuelta", dijo para cerrar el registro.