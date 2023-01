Comparte

Especial fue la situación que vivió Daniel Fuenzalida junto a su familia, debido al cumpleaños de su padre, Patricio Fuenzalida.

Fue así como todos sus hijos se reunieron para celebrar este hito, motivo por el cual el ex "Me Late" compartió una sensible publicación en las redes sociales.

"Muy Feliz cumpleaños papá. Lo importante es seguir juntos, ya son 82 años y cada 22 de enero, te seguimos celebrando. Que sean muchos más, ¡te amo!", redactó junto a la publicación.

