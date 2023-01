Comparte

El pasado sábado el humorista Luis Slimming se presentó en el Festival del Huaso de Olmué, donde logró conquistar a los asistentes del Patagual con su rutina.

Sin embargo, durante su presentación, el comediante tuvo un incómodo momento donde se quedó en blanco y olvidó el chiste que estaba contando.

"Ser padrastro no es como te lo pintan, ser padrastro es otra cosa… Me perdí, perdón… ¿Qué pasó?", señaló en la oportunidad, donde le público lo ayudó con un fuerte aplauso.

Frente a esta situación, expresó: "Si no te sabes el chiste no me lo soples… ¡Este es el sueño que siempre tuve! Estar en pelota y en blanco... Ah, no estoy en pelota, perfecto".

La explicación de Slimming

Este lunes el comediante visitó el matinal "Buenos Días a Todos", donde recordó este incómodo momento, del cual logró salir con éxito, y además reveló cuál era el chiste que, en el momento, olvidó.

"“En un momento tuve un zoom al traje de Bombo Fica, me quedé en blanco. Me quedé ahí y no me acordaba. Yo sabía que había un bloque en el que hablaba de ser padrastro, donde vienen varios chistes y yo no me acordaba de uno de ellos, creo que del segundo", inició señalando.

Luego continuó: "Ahí pensé: ‘Cuál es la palabra que viene… oh no, esto se debe estar viendo tan penoso en la tele’. Traté de decir la broma de estar en blanco y eso me dio tiempo. Salté a lo siguiente y continué con la rutina".

Por último se refirió al chiste que olvidó, señalando que este "era con relación a ser padrastro, que en Chile tiene mala fama por algunas películas de Disney y un par de capítulos de Mea Culpa".

"Justo estaba Carlos Pinto en primera fila, podría haber sido muy bueno o muy incómodo, quién sabe", cerró, generando risas en el panel del matinal.