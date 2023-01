Comparte

La ex Mucho Gusto Patricia Maldonado dedico duras para Bombo Fica por su reciente rutina en el Festival del Huaso de Olmué, haciendo hincapié en cuando el humorista se refirió a los polémicos indultos del Presidente Gabriel Boric.

"A mi me cae la raja el Bombo Fica, lo encuentro un tremendo humorista, pero es un comerciante de la política. Claro, no es que una quiere hablar mal del Bombo Fica, siempre fue un extraordinario humorista", partió diciendo.

"Pero la cag… nunca debió marcarse, debió seguir su rutina como lo hacía siempre, la cag…, un fracaso, lo pifiaban donde iba. Curioso que fue al Festival de Olmué y le pegó un palo al gobierno. No huev… un oportunista", añadió.

"Eso son, oportunistas que quieren sacar dividendos de cualquier minuto en cualquier segundo. No les interesa la situación del país, no les interesan las AFP, ni la jubilación, ni la salud, lo único que quieren es ser contratados", criticó Maldonado.

"Entonces ahora está claro, está la cag… con los indultados, puta que la ha cag… este hue…, no me conviene hacerle favores, porque me vana sacar la cres… me doy vuelta", señaló en Las Indomables, agregando que "no les importa darse vuelta con una facilidad asquerosa. Porque saben que la gente está reaccionando en contra".

Revisa la rutina de Bombo Fica a continuación