En "Yo Soy", al final del capítulo de este domingo, le dedicaron una emotiva despedida a Millaray Viera, quien deja el programa para emprender nuevos desafíos.

"Para nosotros es sumamente importante ‘Milla‘ poder despedirte como mereces, luego de cuatro años en Chilevisión", dijo Jean-Philippe Cretton, quien lideró la despedida.

"Estás animando mejor que nunca este programa", aseveró el animador, previo a un homenaje que el canal le brindó a "Milla", destacando su paso por los programas de la estación televisiva.

Captura Chilevisión.

Luego Fran García-Huidobro se sumó con unas palabras, señalando que las dos tienen "una relación paranormal hace muchos años".

Eres muy talentosa, que nadie te diga lo contrario", dijo Fran, añadiendo que "quien se lleve a Millaray, se lleva a la mejor".

Después continuó Antonio Vodanovic, quien recordó el paso de Viera por el programa "Nace una estrella", ya que fue el debut televisivo de la profecional. "Nos dejas en tu mejor momento, ojalá que el nuestro sea bueno sin ti. No es un adiós, porque la vida tiene muchas vueltas, sino un hasta pronto".

Millaray Viera: "Hicimos familia"

"Milla" después respondió a los emotivos mensajes que recibió tras sus catro años en el canal, sosteniendo que en todo ese tiempo "hicimos familia".

"Son cuatro años muy intensos, cuatro años trabajando en dos programas distintos", dijo, ya que estuvo de lunes a lunes en las dependencias de Chilevisión. "Hicimos familia y estoy segura de que esos lazos van a perdurar por siempre", expresó la presentadora de televisión.

"Hice toda esta semana de ‘Yo Soy’ sabiendo que hoy me iba, con la emoción contenida. Hoy la puedo dejar aflorar, y pensé que iba a ser mucho más difícil pararme ahí, pero algo me pasa que pude hacerlo, que por algún motivo puedo hacer", agregó.

"Quiero detenerme para agradecerles a cada uno de ustedes. Yo creo que no son conscientes de cómo han cambiado mi vida, de lo mucho que significan para mí, y me he prometido no olvidar nunca cómo llegué a este lugar", manifestó.

"Era un pollito, me temblaban las piernas (…) y hoy me voy sintiéndome en mi salsa, sintiendo que soy feliz haciendo esto, que trabajo con mis amigos. Gracias a ellos, a su paciencia y generosidad, me siento preparada para lo que viene, y eso es gracias a Chilevisión. Solo tengo palabras de agradecimiento para este canal, que tanto me ha dado".