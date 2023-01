Comparte

Este lunes Catalina Pulido realizó una dura critica a la humorista Nathalie Nicloux tras su complicado paso por el Festival del Huaso de Olmué.

"La gente ya se cansó del octubrismo, un 62% votó rechazo, ¿Cómo sigues hablando del Apruebo? Loca, estamos en el 2023. Es una desconexión constante con la realidad y el público", señaló en Las Indomables.

"A la gente no le interesa tanto la política, a no ser que sea un humor político divertido. Me parece rarísimo que estos ‘progres’, Illapu, la Nicloux misma, vayan al festival del Huaso de Olmué cuando la tradición huasa era una de las cosas que más les estaba sacando del proyecto de nueva Constitución", sentenció.

"Ahora cínicamente van al festival del huaso, porque les pagan, después sale Illapu con así la tremenda propaganda de Coca-Cola, símbolo del capitalismo en toda su escencia", agregó Pulido.

"El discurso de estos hue… es más chanta, no se sostiene con nada, son asquerosamente chantas. Todos ahora son piolita, si somos el 62%", cerró.