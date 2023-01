Comparte

Si bien han pasado algunas semanas desde que Shakira lanzó su nueva canción junto a Bizarrap, titulada "Music Sessions 53″, quien reaccionó recientemente fue la ex "Mekano" Karen Bejarano.

Esto, luego de que Bejarano señaló que no le gustaba nada una de las frases que se deja escuchar en el single. "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan", fue el verso que tildó de "patriarcal".

De acuerdo al portal Página 7, la también cantante se refirió a la composición a través de sus historias de Instagram, donde profundizó en el tema.

"Es importante que analicemos esa frase. (A Shakira) la adoro y empatizo con ella, sé que lo pasó como mal, pero creo que esa frase es patriarcal", relató en un inicio.

"Es un grave error"

Luego profundizó: "Al hombre, en la historia se le enseñó que no tiene que llorar, porque es fuerte y no debe mostrar sus emociones, porque su rol principal es facturar, o sea, proveer. Creo que adoctrinarnos a nosotras que no tenemos que llorar y debemos facturar es un grave error".

"Sí, podemos facturar, pero no nos olvidemos de estar conectados con nuestras emociones y botarlas, porque guardarlas solamente nos hace enfermarnos cada día más, y no es lo que queremos", manifestó.

Finalmente sostuvo: "Para acabar con esas estructuras machistas y patriarcales, tenemos que ser capaces nosotras de darnos cuenta de esas frases erróneas que de repente son muy bonitas, pero en realidad no lo son. Nos hacen un tremendo daño".