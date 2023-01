Comparte

Los cantantes de Gente de Zona, Alexander Delgado y Randy Malcom se encuentran nuevamente en Chile, porque se presentarán en el festival de Las Condes y en una entrevista con ADN, recordaron su paso por el certamen Internacional de Viña del Mar.

El grupo de reguetón y salsa protagonizaron una ola de memes, no por su show artístico en la Quinta Región, sino que por cómo se reían y gozaban del festival de Viña en el 2018.

Les consultaron si sus risas se debían a las presentaciones de los humoristas chilenos y ellos contestaron lo siguiente: “Nosotros sí lo disfrutamos al máximo… Hasta la parte de los humoristas, que eran chilenos en la mayoría, y no entendíamos realmente”.

Los intérpretes de "La Gozadera", recalcaron que son personas muy alegres y que eso es lo que buscan comunicar a su público.

“La risa contagia y nosotros la alegría siempre la tuvimos presente. Venimos de un país escaso de todo, pero con mucha alegría. Yo creo que eso fue lo que hizo transmitir esa alegría a Chile. No importa si no entiendo, si la gente se ríe, yo me voy a reír”, expusieron los cubanos.

Por último, hablaron sobre la importancia que tiene el Festival de Viña a nivel internacional y para los músicos latinoamericanos.

“El Festival de Viña es algo muy importante en el mundo. Quizás, a veces las personas que están dentro del país no tienen el conocimiento de la envergadura que tiene este festival para todos los músicos latinos", afirmaron.