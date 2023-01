Comparte

Austin Butler, el actor que protagoniza a Elvis Presley en “Elvis”, fue nominado a Mejor Actor Principal en los premios Oscar y reconoció que gracias a la ayuda de la hija del "Rey del Rock And Roll", Lisa Marie Presley, logró desarrollar de la mejor manera el personaje.

Recordar que la artista falleció el 12 de enero del presente año y en medio de su nominación Butler le brindó unas palabras a Presley.

"Este papel parecía una montaña imposible de escalar frente a mí. En realidad, lo que me importaba era honrar la vida de este hombre y su familia. Y es por eso que cuando Lisa Marie y Priscilla pudieron ver la película y luego las vi por primera vez después…nada de lo que haga superará eso. Especialmente con Lisa Marie que ya no está. Ojalá ella estuviera aquí para celebrar hoy con nosotros", reconoció a The Hollywood Reporter.

Además, describió la personalidad de Marie Presley confesando que, “era la persona más directa y comprensiva”. También, afirmó que para el resto de su vida apreciará la reacción de la familia de Elvis después de ver terminado el drama biográfico.

Butler que competirá por primera vez en esta categoría de Mejor Actor Principal, se medirá frente a actores como Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Paul Mescal (Aftersun) y Brendan Fraser (The Whale) para conseguir la estatuilla.

La ceremonia número 95 de los Premios Oscar tendrá lugar en Los Ángeles, California el 12 de marzo.