La opinóloga Patricia Maldonado durante su programa de Youtube “Las Indomables”, reveló que hace poco consiguió un gran logro personal que la tiene muy contenta.

La "Maldito" contó que ella era una fumadora social, ya que solo consumía cuando salía y se tomaba algún trago, porque si fumaba todo el día le daba dolor de cabeza.

La presentadora actualmente está feliz, ya que en su espacio le contó a sus seguidores que consiguió decirle adiós a los cigarros.

“No sé qué me pasó porque, de repente, dije: ‘Ay, no voy a fumar’ y ahí están las cajetillas. Y hoy me tomo mi trago y no fumo más hace más de un mes y tanto. Fíjense que estoy bien contenta porque no me hace fumar, para nada”, sentenció Patricia Maldonado.