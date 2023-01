Comparte

Inesperado habría sido el quiebre entre Marité Matus y Camilo Huerta, de acuerdo a lo que revelaron en el programa de espectáculo "Zona de Estrellas".

En el programa revelaron que la exesposa de Arturo Vidal ya no se encontraría con el ex "Yingo", luego de que hace solo unas cuantas semanas compartieran románticas fotografías, donde ambos profesaban su amor.

El rumor de ruptura llegó a los oídos de alguno de los panelistas del espacio, donde aseguraron que se habrían dejado de seguir en Instagram, hecho que a día de hoy tiene gran importancia.

Por otro lado, la teoría expuesta en la televisión se sustenta de enigmáticas publicaciones de Matus.

"Todo lo que no te aporte cosas buenas, tiene que salir de tu vida ahora mismo. Más vale tarde que nunca", expresó a través de Instagram.

Bajo este contexto, los panelistas de Zona de Estrellas le preguntaron a Mario Velasco sobre Camilo Huerta, de quien es un cercano amigo.

Sin embargo, el "anfibio" señaló que no han mantenido una constante comunicación: "No lo veo hace mucho rato. Me deja el visto. Esa cerveza que nos tomábamos a mitad de semana, donde conversábamos, ya no se dan esos espacios", relató.