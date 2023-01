Comparte

"Aquí se baila, talento por sobre la fama” prepara su regreso a las pantallas de Canal 13 con una nueva temporada en donde un grupo de famosos demostrará sus habilidades para la danza.

Así como se han revelado los nombres de participantes como Tomás González, Lisandra Silva, Nicole Gaultier, Fernanda Garcés, Hernán Contreras, Janis Pope, Kurt Carrera, Daniela Nicolás y Christell Rodríguez, ahora es el turno de Nicole Moreno.

La figura televisiva antes conocida como “Luli” se integrará al que será su primer programa de competencia de baile en siete años, tras ser parte previamente de “Fiebre de baile” en 2009 y 2011, y de “Bailando” en 2016. “Amo bailar. Lo voy a dar todo, con mucho amor y pasión”, adelanta la exreina de Viña.

Estos años de ausencia Nicole los usó para abocarse totalmente a las competencias de modelos fitness, donde ha sido ganadora cinco veces de premios a nivel nacional e internacional. “El deporte para mí es mi pasión. Creo que estoy en mi mejor momento y por fin hago lo que me gusta. Me siento una mujer power y orgullosa de mí misma”, señala sobre su estado actual.

Pese a que este verano le tocaba ir a Estados Unidos por dos meses para representar nuevamente a Chile como fit model, no fue capaz de resistirse al ofrecimiento de volver a una competencia de baile. “Llegó esta oferta y, como me apasiona el baile, acepté, y tuve que cambiar todo mi método de entrenamiento y de alimentación. Lo cierto es que esta disciplina me enamoró de tal manera que, si puedo complementarlo con el baile, es ideal”, confiesa, agregando que, además, añoraba regresar.

“Volver a la televisión para mí es como todo de nuevo. Yo creo que la gente me pedía volver”, revela.

Según Nicole, su nuevo físico, totalmente tonificado y muscular, será una ventaja a la hora de bailar, ya que tiene más energía que antes y se alimenta mejor. Así lo ha notado en sus primeros ensayos. “Cuando hay una energía distinta, y un equipo rico y positivo, todo fluye. Estoy contentísima con mi coach y mi bailarín, y los demás participantes son todos secos”, opina.