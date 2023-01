Comparte

La conductora Priscilla Vargas y su colega José Luis Repenning fueron los nuevos invitados a "Socios de la Parrilla" de Canal 13, donde la primera repasó los rumores que la vinculan con su compañero de espacio.

Fue así como la periodista desmintió que exista algo más allá de una amistad entre ambos, aunque Repenning señaló que existía un pacto entre ambos.

Una vez que se tocó este tema, el comediante Pedro Ruminot rememoró cómo inició su relación con su esposa, Alisson Mendel.

"Me recuerdan tanto a Alisson y a mí. Éramos compañeros de trabajo, después éramos amigos y de repente dijimos, ‘mm’ (…) No digo que vaya a pasar. No, estoy diciendo que en un momento trabajábamos mucho y estábamos ahí juntos, qué sé yo. Y un día me dijo, ‘voy a salir con tal gallo’. Y yo, ‘¿ah?", narró el comunicador.

Luego sumó: "Pero me recuerda mucho su amistad. Ahora ya no somos amigos, nos casamos y no nos llevamos tan bien, pero quizás hubiese sido mejor mantener la amistad".

"Por eso nadie me invita a salir"

Tra esto, Priscilla Vargas confesó que, debido a los rumores, no ha tenido éxito en las citas. "Por eso nadie me invita a salir. Porque como nos ligan, deben decir, ‘¿cómo voy a invitar a esta mina? (…) La gente es muy graciosa… ‘Oye, sabes que tengo ganas de ir una parrillada’, ‘vamos’, ‘no es que, qué vamos a ir, van a empezar a hablar’, ‘¡vamos!", confesó.

Por último, Repenning reveló el pacto que le ofreció a Priscilla Vargas: "Siempre en las series y en las películas, los amigos que se van poniendo viejos y están solos, dicen, ‘ya, si llegamos a los 48, 50, para no empezar a envejecer solos, y la vida te pilla sola, ¿cómo sabí?’. Es un pacto de conveniencia", expuso el periodista, sin conseguir una respuesta hasta el momento.

Aquí puedes revisar parte del capítulo: