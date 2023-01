Comparte

Fue a través de Instagram donde Adriana Barrientos reveló ser víctima de una violenta amenaza por parte de un sujeto a través de Instagram, que la amenazó con violarla.

Fue a través de las historias de la plataforma donde la influencer entregó el contexto de la situación.

"Me desvelé, me metí a Insta y no sé si reír o llorar. Lean el siguiente mensaje que me llegó al inbox", escribió sobre la historia que compartió.

Tras esto, dejó ver la captura del mensaje que escribió, donde el usuario le señaló: "Si te encuentro te violaremos entre 5. Prepárate perra. Compra dilatadores anales", le redactó el cibernauta.

"¿Qué hago?"

Junto a esto, la modelo sumó una pregunta: "¿Qué hago?: Reír y bloquear o Llorar y denunciar?".

Adriana Barrientos fue contactada por el portal Página 7, donde fue consultada sobre si denunciaría el hecho, donde la influencer señaló que no lo haría, porque según ella, existe impunidad a este tipo de casos.

En la misma línea señaló que en noviembre pasado ya había denunciado amenazas de muerte, pero aún no la contactan desde Fiscalía.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió: