Tonka Tomicic volvió a la animación en Canal 13 con el Festival de Las Condes, que empezó este viernes en la noche, junto con la conducción de Francisco "Pancho" Saavedra.

En conversación con Las Últimas Noticias, contó que su preparación física para estar perfecta en las noches en el Parque Hurtado fue como ir a un matrimonio.

"Me cuidé como cuando uno va a un matrimonio, uno se cuida un poquito, una semana antes", reveló.

Así, señaló que bajó un poco la cantidad de las comidas para que el vestido le quedara perfecto. "Trato de comer sano, hoy tenía humitas en mi casa y no comí, no quise. Hoy tengo un vestido distinto y capaz me pueda comer la humita, porque no se va a notar", dijo.

¿No almorzó?, le preguntaron. "Sí, almorcé, comí dos huevos duros, pero son detalles, lo importante es que nos volvemos a reencontrar, hay razones para celebrar", cerró.