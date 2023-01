Comparte

Sandy Boquita se refirió a los cambios que experimentó su cuerpo durante el embarazo y realizó un profunda reflexión. La modelo compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde muestra su cuerpo antes de dar a luz a su hija y otra imagen actual.

"Casi un año atrás pensaba que iba a salir volando porque estaba como globo aerostático, con 16 kilos de más porque me había comido literal todos los postres en el embarazo. No sabía si mi cuerpo algún día volvería a ser el mismo (no lo fue), no podía dormir porque me dolía la cintura, no podía respirar y varios Etc más, pero estaba tan feliz de que estaba por conocer al amor de mi vida", escribió Sandy en la publicación.

Posteriormente señaló: "Es increíble el cuerpo de la mujer, cómo es capaz de albergar 9 meses un bebé y hacerlo crecer. Hoy tengo a mi princesa ya dando sus primeros pasitos. El tiempo pasa muy rápido, y como consejo no solicitado, disfruten el proceso porque pasa rápido y no vuelve".

Finalmente Sandy expresó: "A veces nos quejamos de cosas tan poco importantes que perdemos el foco de lo que en verdad importa. Pero nunca es tarde para darse cuenta".

Revisa la publicación de Sandy Boquita a continuación: