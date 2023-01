Comparte

Fin a los rumores que se extendieron por meses. El reggaetonero Daddy Yankee no hará su retiro oficial de los escenarios en la edición LXII del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

La noticia fue confirmada por Daniel Merino, productor general del evento, quien en conversación con La Tercera, sostuvo que el artista no retornará al país en calidad de cantante.

"Nunca hubo conversación con él", reconoció Merino al ser consultado por si el reconocido "Big Boss" sería uno de los números internacionales que desatarían la sorpresa del certamen.

"No, ninguna posibilidad porque tiene compromisos en febrero, y él quiere cerrar su gira de despedida en Puerto Rico. Eso no permitió que hubiera una negociación, nunca hubo conversación con él, pese a que nosotros lo trajimos acá. Pero sobre Viña no hubo nada al respecto", aseguró el productor.

Con ello, se da por finalizada la idea que ilusionó a cientos de fanáticos, quienes esperaban verlo por última vez en un festival que lo vio nacer en el 2006 como uno de los exponentes más importantes del género.