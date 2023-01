Comparte

Este miércoles 1 de febrero se presentará en nuestro país la banda Backstreet Boys con su denominado "DNA World Tour".

El grupo, que saltó a la fama con los icónicos temas "I Want It That Way" y "Everybody", realizará su concierto en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

En este contexto, desde la productora DG Medios dieron a conocer la información sobre la apertura de puertas y el ingreso al concierto, además de otros aspectos importantes a tener en cuenta.

Según indicó el organismo, la apertura de puertas se llevará a cabo a las 17:00 horas, mientras que el espectáculo de esta reconocida banda comenzará a partir de las 21:00 horas.

Accesos

Por otra parte, sobre los accesos al recinto, la productora enfatizó que el ingreso se deberá realizar por Av. Sausalito. Esto toma en cuenta a todos los sectores que hayan comprado los fanáticos.

Elementos prohibidos

En cuanto a los elementos prohibidos en el concierto, la productora informó que las personas no podrán llevar "alimentos y bebestibles", puesto que habrán puntos de venta dentro del recinto.

Tampoco se podrán ingresar "cámaras con lentes intercambiables" ni "punteros láser".

Botellas de plástico, vidrio o mental tampoco se podrán llevar al show. También se descartan los aerosoles; sillas, pisos o elementos contundentes; y los "selfie stick".

