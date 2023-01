Comparte

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de "Las Indomables", programa conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

En el espacio, las animadoras abordaron la presentación de Gente de Zona en el Festival de Las Condes, donde el grupo hizo una particular intervención.

Alexander Delgado, uno de los integrantes del grupo, expresó durante el show que "para nadie es un secreto que en el país donde nacimos nosotros vivimos una dictadura, un país donde se violan los derechos humanos, donde tenemos que migrar para poder ser personas".

"No sé ustedes, pero yo que soy cubano, aquí van a ver el resultado del comunismo, lo que pasa con Cuba… Por eso estamos en contra de la dictadura y en contra del comunismo", agregó, desatando diversas reacciones en las redes sociales.

Ante esto, Patricia Maldonado hizo sus descargos y cuestionó a las personas que criticaron las palabras del cantante.

"Salieron algunos (…) a decir ‘¿cómo pueden usar el escenario para hablar cosas políticas?’, hueon… caras de cara, si el Festival de Viña lo han usado todos estos últimos años para poder hablar de política, o se olvidaron de Mon Larfete, o se olvidaron de Che Copete, se olvidaron de Yerko Puchento", manifestó.

Además, declaró: "Caras de raja, esos son ustedes (…) inmorales, esos son, porque ustedes son los primeros en usar las plataformas, ustedes han terminado con los festivales porque han usado las plataformas para panfletear y porque sale un grupo que ha vivido la dictadura de Cuba, ustedes dicen ‘oh, pero qué terrible, yo los encuentro tan desubicados’".

Rutinas de humor

Por otra parte, Pulido aprovechó la instancia para hablar sobre los comediantes que mencionan su nombre en sus rutinas de humor.

"Yo me siento súper halagada porque soy tan importante que me ocupan en un escenario, lo encuentro maravilloso, te lo juro, me sube el ego, me levanta mi autoestima", dijo.

"Cómo seré de importante para algunas personas que me ocupan en algunas rutinas para…", comentó la intérprete.

Revisa el capítulo acá: