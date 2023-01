Durante la jornada de este lunes 30 de enero se confirmó el fallecimiento de la actriz estadounidense Cindy Williams, quien falleció a sus 75 años. Así lo reportó el medio TMZ en su página web.

La intérprete se hizo conocida mundialmente por su participación en la serie "Laverne & Shirley" y también en películas tales como "The Conversation" y "American Graffiti".

Cindy Williams, made famous for her portrayal of Shirley on the hugely popular "Laverne & Shirley" has died. https://t.co/GMo1IJiqeT