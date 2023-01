Comparte

Revuelo en las redes sociales causó el tercer capítulo de la exitosa serie "The Last of Us", protagonizada por Pedro Cascal, quien interpreta a Joel; y por Bella Ramsey, quien personifica a Ellie.

En el tercer episodio de la producción, que es una adaptación del videojuego del mismo nombre, se pudo apreciar la historia de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett).

En la historia se observa cómo se conocen ambos personajes y cómo se desarrolla su relación en medio de la pandemia originada en la trama.

Esta romántica y, a la vez, trágica historia de amor desató diversas reacciones en las redes sociales, donde los usuarios expresaron sus apreciaciones al respecto.

De hecho, el nombre de la serie se ha mantenido como "trending topic" en Twitter durante esta jornada.

Revisa acá algunas reacciones:

"Yo odiaba el mundo y me alegré cuando murieron todos. Pero estaba equivocado. Había una persona a la que valía la pena salvar. Fue lo que hice. Lo salvé. Y luego lo protegí

🥺🥺🥺🥺

#TheLastOfUs pic.twitter.com/yLHdxCZckL — Habia una Vez una iguana (@AsabalzaG) January 30, 2023

El tercer capítulo de The Last Of Us me dejó así😔🔫 pic.twitter.com/2NHqHvdUbU — luiⓈⓁ (@_luisschefer) January 30, 2023

Yo llorando en la regadera porque repasé en mi cabeza todo el capítulo de ayer de #TheLastOfUs y volví a creer en el amor gay 🧎🏼pic.twitter.com/dTigI6oZQC — BattlestarChromatica (@Gato_deMar) January 30, 2023