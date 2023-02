Comparte

Natalia Valdebenito tuvo una participación especial en los Premios Caleuche, donde aprovechó de realizar una rutina que fue comentada en las redes sociales.

Y a través de su cuenta de Instagram, la actriz relató sus impresiones tras volver a la televisión abierta después de casi siete años alejada de la pantalla.

"El lunes, después de varios años, volví a la tele a hacer stand up. Me han dicho y me dirán de todo. Opinarán e interpretarán mis palabras de todas las maneras posibles", afirmó.

En ese sentido, la comediante indicó que "Yo solo puedo agradecer esta oportunidad. La invitación de Chileactores a hacer mi trabajo. Gracias por la confianza y el cariño. Es mutuo. Lo pasé increíble".

"Gracias al público que apañó con su sintonía. Poder comunicarme, expresar ideas, reírme fuerte, mostrar mi comedia y algo más … fue un honor. Gracias a mi equipo del amor. A todes quienes estuvieron pendientes mandando amor y a quienes me han enviado mensajes, que guardaré en mí", sentenció la artista.

Mira la publicación de Natalia Valdebenito