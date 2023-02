Comparte

Faloon Larraguibel hizo una juego para interactuar con sus seguidores de Instagram, posteó una historia con una caja de preguntas y ella respondió las dudas que tenían sus fanáticos.

En ese espacio, la exchica Yingo dio a conocer su furiosa postura sobre los hombres infieles y además, de las relaciones tóxicas, ya que la mayoría de las interrogantes que le llegaron iban enfocadas en esos temas.

Una persona le escribió “Linda, ¿Por qué crees tú que los hombres son infieles? El mío ha sido infiel y lo he perdonado por amor por mis hijos” y la modelo contestó de manera muy directa.

“Porque simplemente en su vida nunca existió el respeto por nada ni nadie. Nunca vieron lo que es realmente el amor”, respondió Faloon.

Además, agregó que, “Siguen el patrón de lo que siempre vieron en sus casas y como siempre lo vieron, piensan que está bien. La gran mayoría de las mujeres se quedan por los niños”.

“Además de hue… los malditos conch… (perdón)”, remató la conductora del matinal “Sabores”.

También le consultaron por las relaciones tóxicas y ella aprovechó el espacio para aconsejar a su seguidora.

“Estoy dentro de una relación tóxica llena de engaños (…) pero no puedo salir de este lugar. ¿Qué me dirías?”, le preguntaron y ella contestó que, “no sé si soy la indicada para responder eso jajajaj. En algún momento saldrás de eso, amiga. Eso lo vas a sentir”.

Sin duda, estas respuestas tan abruptas y sinceras confundieron a sus más 860 mil seguidores de Instagram y a los medios de comunicación, ya que se podría deducir que su relación con el futbolista Jean Paul Pineda habría llegado a su fin.

Sin embargo, casi terminando esta temática en su perfil la invitaron a tomarse un café, para conocerla y ella dijo que era una mujer casada.