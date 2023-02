Comparte

El "Caso joyas y relojes", que involucra a Marco Antonio "Parived" López y la animadora Tonka Tomicic, continúa dando que hablar.

Esto, luego de que el día de ayer se realizara un allanamiento en la propiedad de la animadora de Canal 13, mientras que hoy la Policía de Investigaciones decretara una orden de detención contra el guía espiritual.

Ahora, quien se refirió al tema fue la amiga de Tomicic, Raquel Argandoña, quien fue compañera de la animadora durante su paso por Canal 13.

Fue en el programa "Tal Cual" donde Argandoña reveló tener conersaciones con Tonka Tomicic, defendiéndola en el espacio.

"Ella me ha manifestado en reiteradas oportunidades que cree 100% en su pareja, que Parived no está involucrado. Yo le creo a Tonka. En una relación de tantos años de confianza entre ellos, yo a ella le creo. Le creo que apueste su cabeza que Parived no está involucrado en el asunto de los relojes", señaló.

La postura de Canal 13 y el futuro de Tonka

Por otro lado, también se refirió a la postura que ha tomado la señal de Canal 13, respecto al escándalo mediático que ha provocado la situación que enfrenta la animadora.

"Todos los canales han estado en el frontis del departamento de Tonka y Parived, menos Canal 13. Yo creo que Canal 13 está blindando a su animadora", manifestó Argandoña.

Por último, se refirió al futuro de la conductora: "Yo creo que el futuro de Tonka, que es lamentable. No olvidemos que ella es la animadora de la gala del Festival de Viña. Ojalá que lo ocurrido esta mañana no la perjudique"