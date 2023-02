Comparte

El músico y compositor británico Ozzy Osbourne informó a sus seguidores que cancelará su gira por Europa, argumentando que está físicamente "débil".

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el artista expresó que "esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles seguidores".

"Como todos saben, hace cuatro años, este mes, tuve un accidente grave en el que me dañé la columna", agregó.

En este sentido, explicó que "mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario. Mi voz para cantar está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, el innovador tratamiento Cybernics (HAL), mi cuerpo todavía está físicamente débil".

"Sinceramente, me siento honrado por la forma en que todos ustedes han guardado pacientemente sus boletos durante todo este tiempo", aseguró. No obstante, indicó que "ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer mi próxima gira por Europa/Reino Unido, fechas, ya que sé que no podía hacer frente a los viajes requeridos".

"Créanme cuando digo que la idea de decepcionar a mis fans realmente me jode, más de lo que nunca sabrán", afirmó el cantante.

Sumado a lo anterior, dijo que "nunca me hubiera imaginado que mis días de gira hubieran terminado de esta manera. Mi equipo actualmente está generando ideas sobre dónde podré actuar sin tener que viajar de ciudad en ciudad y de país en país".

"Quiero agradecer a mi familia, mi banda, mi equipo, mis viejos amigos, Judas Priest y, por supuesto, a mis fanáticos por su infinita dedicación, lealtad y apoyo, y por darme la vida que nunca soñé que tendría", finalizó.

