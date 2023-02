Comparte

El vocalista de Chancho en Piedra, Lalo Ibeas, realizó un análisis de los shows que se hacen en la actualidad, los cuales se hacen sin músicos en vivo.

"He leído mucha gente que está en contra de que no existan los músicos en vivo, pero la música que está de moda es sin músicos en vivo", mencionó a Contigo en la Mañana.

En esa línea, el artista indicó que "como por un lado avalamos a los shows de festivales donde cantan sin músicos en vivo, criticamos porqué el Festival de Viña no los tiene".

Incluso, dio una posible idea a aplicar en Viña: "Los humoristas podrían reemplazar al animador, porque ellos presentan al artista, hacer su rutina y ahí se cambiaría el formato".

Asimismo, declaró que "yo he cantado en karaoke y en vivo, y aunque suene perfecto, no es lo mismo. Pasa una cosa en acústica que no es la misma sensación".

Por ello, Lalo Ibeas aseguró que "si fuese lo mismo, nadie iría a ver a los grupos en vivo, porque no se sentiría la sensación que no solo da el volumen, no da la dinámica".