Comparte

Valentín Trujillo no quedó ajeno a la exclusión de la orquesta en el Festival de Viña del Mar 2023 y envió una dura crítica al respecto.

A través de redes sociales, el destacado músico nacional comentó la polémica resolución, la que catalogó como un "musicidio calificado".

"No puedo estar ausente de una opinión ante la desastrosa decisión de los organizadores del Festival de Viña del Mar, de no contar con orquesta en vivo", comenzó diciendo.

En esa línea, agregó que "este error me llega de cerca, en forma sensible y penosa, porque si hay algo por lo que he luchado toda mi vida, es para que las y los músicos populares chilenos tengan la posibilidad, el derecho a expresarse musicalmente a, simplemente, trabajar".

Valentín Trujillo criticó a los organizadores del evento

Después, el pianista arremetió contra Canal 13 y TVN y afirmó que "están matando la profesión de las y los músicos con ferocidad, por lucro y codicia".

El musico no logra entender que esta decisión pase por "ahorrarse dinero importante": "Es, por decir lo menos, penoso y vergonzoso. ¿Prefieren gastar en arriendo de alfombras rojas para fiestas que sólo disfrutarán unos pocos y no en música que llegará a millones?".

Asimismo, el amigo de Don Francisco señaló que "el Festival de Viña es un evento musical y su principal objetivo era que orquestadores, compositores y músicos ejecutantes de cada instrumento y cantantes entregaran un espectáculo del más alto nivel. (…)".

"Me da una pena enorme decir que he quedado sorprendido y herido en mi amor propio hacia los músicos. No sólo es un despropósito un festival de la música sin orquesta, sin músico, sino que también una falta de respeto", complementó.

Por último, el pianista envió un mensaje al otrora director de orquesta de Viña, Horacio Saavedra: "Querido Horacio, habrá que cambiar la letra para cantar: ‘Viña es un festival, música ya no hay‘. Me sumo a todos las y los músicos chilenos para deplorar totalmente esta medida".

Mira el comunicado completo acá