Comparte

Pamela Díaz regresa a la televisión, esto porque confirmó que realizará un nuevo programa en Chilevisión que incluso, ya tiene fecha de estreno.

De acuerdo a lo señalado por El Filtrador, el proyecto se la ‘Fiera’ se llama "Terraza Stones", que será de conversación entre distintos personajes del espectáculo.

Según el informe del Área Comercial del canal, el debut del programa será ser este viernes a las 1:00 de la madrugada, luego del programa "Podemos Hablar".

"Hoy día grabamos Terrazas Stones, hoy día viene la Chiqui, no la veo hace tiempo. Estoy acá en Chilevisión o Paramount, ya no sé qué cosa es… WarnerMedia no tengo idea… Plutón (plataforma de streaming Pluto TV) no sé qué cosa es… no es Plutón es… bueno, da lo mismo", afirmó en su TikTok.

Programa de Pamela Díaz ya tiene el primer invitado

El primer invitado de "Terraza Stones" será Jordi Castell, con quien tendrá una agradable conversación.

Este es un espacio pagado por una bebida alcohólica, tal como lo han hecho antes algunas de corte de productos para el pelo y tecnología.

Por último, la ‘Fiera’ detalló a LUN la estructura del programa: "Mi rol es que conozcas terrazas lindas en Santiago, para tomar algo con los amigos, para pasarla bien en un bar".