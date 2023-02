Comparte

La animadora Tonka Tomicic se refirió a las acusaciones de Harold Vilches, "el Rey del oro", quien asegura que la ex Bienvenidos le debe dinero por la compra de unas monedas de plata, las cuales no habría pagado.

La situación surge luego de que en 2022, Vilches realizara una entrevista a Chilevisión en la que declara que "le facturé unas monedas de plata a la Tonka".

"Se hacen los despachos por medio de transporte. Me entregó unos cheques en forma de pago. Finalmente ella no cubrió los cheques y yo me hice responsable del pago. Hay un cheque protestado por forma y otro por fondo", sostuvo en esa oportunidad.

Al respecto Tomicic respondió en una entrevista a Tu Día que "Yo a este caballero nunca lo he visto en mi vida, él está mintiendo, yo no le debo dinero a esa persona".

"Yo ya he dicho que lo que dice esa persona es falso, pero mi voz o no tiene la fuerza o no he sido lo suficientemente insistente, esta persona miente cuando dice eso", añadió.

"Está bien que alguien pueda rehacer su vida después de un proceso judicial y que vuelva a trabajar, pero le das todo el crédito a una persona con libertad vigilada y no a mi, eso es una de las cosas que me ha dado rabia", criticó respecto de la entrevista, explicando que desde el medio nunca se acercaron para obtener su versión de los hechos.

"Yo no hice negocios con esa persona, yo no conozco a esa persona", sentenció.