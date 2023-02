Comparte

El popular cantante urbano Pailita pidió disculpas luego de criticar al Gobierno, en especial al Presidente, Gabriel Boric, por su accionar en el manejo de los incendios forestales que afectan a la zona sur del país.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de "Parcera" emplazó con duros términos al jefe de Estado: "Gabriel Boric y Gobierno de Chile, hagan alguna hu… Se está quemando todo. Muevan la ra… mie…”.

Tras la publicación, Pailita fue duramente criticado, transformándose en tendencia en redes sociales, siendo tildado de "facho", luego de que en otro mensaje viralizado pidiera "que suelten a los milicos a la calle".

Las disculpas de Pailita

Tras la repercusión, el cantante realizó un live en sus redes sociales para pedir disculpas, asegurando que "yo no soy facho" y que "la vendí".

"Me pongo los pantalones y pido disculpas si es que le afectó a alguien. Yo no soy facho para que me anden diciendo así", dijo Pailita.

"Yo no estoy ni ahí con los partidos políticos, nunca me ha gustado la política, cuando me entrevistan pido que no me pregunten porque yo no sé nada de política y quizás la cagué en haber subido esas historias. La vendí, le dije al Presidente que no había llegado allá, de que por qué no saca a los milicos. La gente siempre lo ve todo a su manera”, añadió.

Sobre su petición de sacar a los militares a la calle, aclaró que "lo dije con la intención de que ellos tenían que ir a apagar el incendio, yo sé que ellos no son bomberos (…) Yo vi una publicación de que había mucha gente mal, que necesitaba que les prestaran servicios, para evacuar a la gente de las casas".

"Yo no encuentro cuál es el problema si los milicos pueden prestar ese servicio de salir a la calle a ayudar a la gente, solo que ellos lo vieron a su manera”, cerró.