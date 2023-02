Comparte

Esta noche, en un nuevo capítulo de “Juego textual”, Katty Kowaleczko, “Tita” Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, “Pepi” Velasco, “Chiqui” Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez conversarán con el periodista Felipe Vidal.

La actual figura de “Buenos días a todos” contará acerca de la reacción que tuvo cuando se enteró del cáncer que aqueja a su amiga, la animadora Claudia Conserva.

“No me atrevía a llamarla, pero de la pena mía, porque soy llorón, y me pasé el rollo de que me iba a poner a llorar y ella, que lo está pasando como el forro, no iba a querer escuchar eso. Pasaron dos o tres semanas en que no me atrevía a escucharla ni hablarle más que por WhatsApp. Cuando finalmente lo hice, ella, a su estilo, me dijo ‘Tan sensible que me salió mi rey’, y se reía”, confesará.

Además, consultado por su mayor miedo, señalará al accidente que tuvo su hijo Crescente cuando tenía un año y medio. “Estábamos en casa de sus abuelos, sobremesa del día domingo. Yo muy aprensivo, y pese a eso, se me perdió. Salgo a buscarlo, me imaginé el camino, voy por una pieza del fondo y veo a Crescente flotando de espaldas, con la cara hacia arriba”, narrará.

Según el periodista, inicialmente se quedó en shock. “Cuando lo vi me desplomé. Lo saqué y lo dejé en el pasto pensando que mi mujer, la Trini, que sabía primeros auxilios, iba a hacer algo, pero sólo pegó un grito gigante. Mi suegro despertó del grito y lo reanimó, lo envolvimos y partimos a la clínica”, continuará.

Afortunadamente no pasó de ser sólo un fuerte susto. “Lo dieron de alta al día siguiente. Estuvo 5 minutos inconsciente, nos decían que lo más probable era que tuviera secuelas. Pero no le pasó nada. Ni siquiera tuvo neumonía”, revelará, agregando que las mayores consecuencias las tuvo él mismo.