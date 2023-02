Comparte

Lisandra Silva respondió a una funa realizada en redes sociales donde se le acusa de "echar" a una mujer de un parque capitalino, quien paseaba en el lugar junto a sus perros.

A través de un comentario realizado en una publicación de la modelo, señaló: "Quiero informar a todos que esta señora (Lisandra) nos echó del lugar en el parque con mis perros, diciéndome que no quería que mis perros estuvieran cerca de sus hijos".

Junto con lo anterior, indicó: "Mis perros no se le acercaron en ningún momento porque están amarrados. Diciendo ridículamente que va a llamar a los guardias para que nos echen del lugar como si fuera su parque".

"Me parece insólito que esta clase de persona sea tan simpática y amorosa en redes sociales, y en persona sea una aborrecida que molesta a los demás por tener mascotas", finalizó la ofuscada internauta.

Tras varios días Lisandra decidió hablar sobre el episodio. La modelo explicó lo sucedido por medio de sus historias en Instagram y denunció que fue víctima de ciberbullying.

"Me vienen funando desde ayer. Me han escrito cosas horribles, me han insultado, me han amenazado. Dicen que odio a los animales… es alucinante el nivel de ciberbullying", señaló.

La cubana señaló que su hijo mayor, Noah, fue mordido cerca de sus ojos en los últimos días por el perro de una de sus amigas, situación que la mantiene temerosa frente a los animales.

"Mi pequeña de 8 meses estaba gateando y ella es bien asustadiza. Con lo que pasó días atrás, yo quedé un poco aprensiva. Estaba tranquila en el parque y se acercan dos chicas a menos de un metro de distancia, con dos perros, y uno de ellos estaba sin correa", dijo Lisandra.

"Al ver que se pusieron tan cerca y yo tenía a la niña en el pasto gateando… los perros estaban jugando entre ellos, pero ellos se muerden, es un poco agresivo, y me asusté un poco. Les pregunté si podían alejarse", explicó Lisandra, quien reveló que la respuesta no fue buena.

Las mujeres habrían respondido: ""‘¿Qué te creís, hueona? ¿El parque es tuyo? Anda a comprarte un parque. Es un espacio público y me voy a sentar acá con mis perros’".

"Les dije que no me creía dueña del parque, pero le pedí humanamente que se alejara un poco con los perros porque me daba aprensión con mi hija… Ellas fueron agresivas, me ofendieron y les dije que al menos le pusieran correa a su perro. Había una chica que pasó en bicicleta y también les dijo que le pusieran correa", comentó.

Para finaliza, la modelo señaló: "Yo creo que todo se trata de empatizar y aplicar sentido común".