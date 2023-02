Comparte

El actor Pedro Pascal fue fotografiado junto a su hermana Lux paseando por las calles de Nueva York, en Estados Unidos.

Así se pudo ver en una serie de fotografías difundidas en las redes sociales, donde se ve a ambos disfrutar y reír mientras van caminando.

Mientras el actor luce una chaqueta color café y lentes, su hermana, la actriz nacional, deslumbró con una falda de "jeans" y una chaqueta larga y de color negro.

Cabe destacar que Pedro Pascal ha tomado gran relevancia a nivel internacional, debido a su papel protagónico en la serie "The last of us", transmitida por HBO.