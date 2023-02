Comparte

Quien no se quedó en silencio frente a las recientes declaraciones de Daniel Alcaíno, actor que se bajó del Festival de Viña con su personaje Yerko Puchento, fue Claudio Reyes.

Recordemos que Alcaíno ayer habló con "Mucho Gusto", donde señaló: "Hoy no hay ningún humorista contratado en ningún canal. Nadie se hace cargo de la línea editorial de un humorista, solo les sirve para el morbo y el rating del Festival de Viña. Esa es la realidad que se está viendo hace mucho rato".

Junto a esto, planteó: "Hoy nos quieren hacer creer que funciona otro tipo de Festival, otro tipo de formato, y después vamos a terminar con un programa parecido al Yo Soy (…) Yo no sé lo que viene, no sé si le gusta a los jóvenes, tienen rating y los resultados que ellos requieren, no lo sé, no es mi businnes, no es mi negocio, no lo ha sido ni lo será. Yo hago rutinas de humor, dijimos tal día con público adulto, no se dan las condiciones y no estamos".

"Tenía que meter su pensamiento PC…"

Sus dichos provocaron una singular reacción del también actor Claudio Reyes, el cual en el programa "Facho Cola" repasó: "Hay cosas que comparto de lo que dijo, pero lo primero… tenía que meter su pensamiento PC ahí. ‘Queríamos hacer un país nuevo, no se pudo’. A la hora que los dejamos no había Festival pa’ empezar".

Luego continuó: "En la persona de Daniel Alcaíno, a mí no me gusta que todo en lo que habla tiene que meter su ideología marxista, hue… y echa a perder todo lo bueno que es, porque es un tipo capo, un gran comediante".

Finalmente manifestó: "En lo que dijo, algo de razón de tiene, pero él es parte de este mundo. Si todos hablan de ‘ay, no es mi negocio’… ¡Es su negocio! De eso vive, de eso se compró una tremenda casa en Ñuñoa y le ha ido muy bien. Gracias a esto que él está diciendo ‘no es mi businnes’. Mentira. Eso es una mentira".