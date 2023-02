Comparte

La modelo y empresaria María José López compartió un extenso mensaje en sus redes sociales, donde abordó los insultos que recibió de parte de algunos usuarios, quienes le reclamaron por "no ayudar" a las personas afectadas por los incendios en la zona centro-sur, lo que desmintió tajantemente.

"Mi gente, hoy entré a mis DM y quedé mal con la cantidad de insultos hacía mí, por ejemplo, (me decían) que ‘con la plata que tienen, y no ayudan al sur’ y otras cosas muy elevadas de tono para repetir, pero básicamente que somos una mierda", comentó.

"Mi vida no es Instagram, de verdad me cansa, me estresa que hablen sin saber, es siempre lo mismo", cuestionó.

La ayuda de "Coté" López

Bajo este contexto, la autora aseguró que "para su tranquilidad, primero enviamos camiones y luego no nos pudimos quedar tranquilos sin ir nosotros mismos para cerciorarnos que le entregaríamos a gente que realmente lo necesitara".

"Estas fotos son de Pancho que también fue, le mandó a Cony que no pudo ir (ella preparó con el equipo cajas de ropa interior de Louis Antoine) y las otras son fotos que le envié a mi familia para mostrarles lo triste que era", especificó la modelo.

Asimismo, manifestó que "parece que la gente necesita el show. ¡Ahí tienen! ¿Contentos? Espero que antes de tratarme de lo peor, ustedes también hayan ayudado aunque sea con un paquete de tallarines".

Finalmente, afirmó que, a pesar de lo anterior, "hubo mucha gente que nos ayudó a ir a comprar ropa de cama, comida, agua, a subir las cosas, etc. Les agradecemos mucho, ellos saben quiénes son".

Revisa la publicación acá: