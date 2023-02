Comparte

La animadora Patricia Maldonado reaccionó ante un antiguo video del humorista Diego Urrutia que se viralizó durante las últimas horas, tras la confirmación del joven al Festival de Viña del Mar 2023.

El registro corresponde a una publicación de octubre del 2020, donde Urrutia modificó la canción "Coronao Now".

"Andamo’ ruleta en una camioneta, con la vieja mier… que tiene la media jeta, Maldonado, Maldonado, Maldonado, now, now. Vieja cu…, vieja cu…, te odio, vieja mier…, muérete, muérete", son parte de las palabras del comediante.

Reacción de la animadora

Debido a lo anterior, Patricia Maldonado decidió responder en su programa "Las Indomables", espacio que se transmite a través de YouTube.

"Me da risa que un chiquillo joven ocupe su tiempo, su creatividad… Yo no perdería el tiempo en (…) escribir algo en contra de alguien para perder mi tiempo, lo encuentro tan valioso mi tiempo", sostuvo.

"Yo no pierdo ni un segundo de mi vida en gente que no me interesa", añadió la exintegrante de "Mucho Gusto".

"No escribiría, por ejemplo, una canción en contra de Guillermo Teillier, que me cae como las pelotas, pero no se me ocurriría (…) no perdería mi tiempo, tengo tantas cosas por hacer en mi vida", insistió la comunicadora.

"Pero aquí apareció un cabro que se llama Urrutia, Diego Urrutia, (…) me tiene que agradecer porque gracias a mí hoy día está en primera línea", aseguró Patricia.

Finalmente, se tomó unos momentos para dedicarle una rima en respuesta al video del joven, que estará presente sobre la Quinta Vergara.

