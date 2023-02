Comparte

El comediante Diego Urrutia agradeció el apoyo que ha recibido en redes sociales, luego de ser confirmado para el Festival de Viña del Mar 2023.

En sus "historias" de Instagram, el joven proveniente de Temuco expresó que "les quería agradecer a todas las personas que me han escrito por redes sociales, todo el apoyo que me han dado en la calle, en las botillerías a las que he ido, en todos los lugares".

En este sentido, reconoció que "yo sé que es una locura, pero es una locura entretenida, estoy muy contento de lo que está pasando, muy seguro también de lo que está pasando".

En cuanto a su presentación sobre la Quinta Vergara, aseguró que "tengo una rutina probada todo el año pasado, un año y medio quizás y va con cosas nuevas para que esté más fresco".

"Así que estoy muy contento de todo el apoyo que me han dado", valoró Urrutia en la red social.

"Yo sé que la gente valora la valentía de lanzarse así casi sin pensarlo, he pensado que estoy un poco loco a veces, pero estoy contento", sostuvo.

"Cariños, nos vemos. ¡Será épico!", finalizó.