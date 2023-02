Comparte

Solo faltan horas para que inicie el primer evento del Festival de Viña del Mar en su edición 2023, por lo que los rostros que caminarán por la alfombra roja están afinando ya los últimos detalles.

Quien se pronunció sobre el evento fue Karen Bejarano, la cual rememoró su paso por las versiones anteriores, compartiendo una extensa reflexión.

"He pasado por la alfombra roja de la gala de viña muchas veces ( solo con el primer look me fue bien ) Así que voy con mucha tranquilidad, ya que si no gusta… NO PASA NADA!!", inició comentando.

Tras esto, repasó la oportunidad donde fue víctima de las burlas: "Ya fui una Monster High y morí de risa con todos los memes. Lejos de sentirme mal, me hicieron la noche riéndose de mí".

Junto a sus palabras, valoró lo que ha aprendido, declarando que aprendió a no "tomarme nada personal y a jugar con este tipo de eventos".

Finalmente, reveló que, en esta noche, "mi inspiración es el mar. Mi lugar favorito de la naturaleza, donde me siento en paz y donde quiero que estén mis cenizas cuando ya no respire más".

"Estoy segura que el trabajo que hemos hecho con el equipo, más allá de que guste o no, me representa en un 100%. No busco agradar, ser meme o deslumbrar… solo busco por esta noche sentirme como el mar", finalizó.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: