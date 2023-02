Comparte

Continúa la polémica respecto a un antiguó video que publicó Diego Urrutia, joven tiktoker que reemplazará a Yerko Puchento en el Festival de Viña del Mar.

Recordemos que en el registro el comediante de 27 años arremete contra Patricia Maldonado, con duras palabras: "Maldonado, Maldonado, Maldonado, now, now. Vieja culia (sic), vieja culia (sic), te odio, vieja de mierda (sic), muérete, muérete", es parte de lo que expresa.

Frente a estos dichos, la actriz Catalina Pulido se unió a las críticas en contra de Urrutia: "Con Yerko no tendremos muchas cosas en común políticamente hablando, pero que el gallo hace reír… estamos hablando de una trayectoria de veintitantos años contra un pobre tarado que no lo conoce ni la mamá".

Luego continuó: "Es un gallo imbécil, porque uno que tiene un poquito más de raciocinio dice ‘no, espérenme’ (…) este hue… qué hace, quién es, dónde nació. ¡¿De dónde salió este hue…?!".

"Me da vergüenza ajena"

Su descargo no terminó allí, ya que luego sumó, sosteniendo que "existe un estudio que señala que las nuevas generaciones ya tienen menos coeficiente intelectual que sus padres, que sus abuelos y bisabuelos, porque no hacen nada para cultivar la mente, para la creatividad. Nada".

"Esta generación está con una amargura tremenda (…) este hue… te empieza a tirar mier… a ti y ni siquiera tiene un vocabulario elevado, no le da, repite la misma palabra cinco veces porque no le da. ¿Así de mal estamos? Me da vergüenza ajena", cerró la panelista de "Las Indomables".