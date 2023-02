Comparte

Este lunes 20 de febrero se llevará a cabo la segunda jornada del Festival de Viña del Mar, evento conducido por los animadores María Luisa Godoy y Marín Cárcamo.

La encargada de abrir la noche será Tini Stoessel, quien cuenta con grandes éxitos tales como "La triple T" y "Miénteme".

Además, la artista se hizo conocida por participar en la serie infantil "Patito Feo" y también por ser la protagonista de la producción "Violetta", de Disney Channel Latinoamérica​.

Tini Stoessel en Viña del Mar

Posteriormente, vendrá el turno del humor con Diego Urrutia, quien realizó una conferencia de prensa el pasado domingo relatando cómo fue el momento cuando lo contactaron desde la producción del festival.

Al respecto, aseguró que "nunca dudé, esa es la clave de la decisión. Si yo hubiese tenido un poquito de duda, me hubiese abstenido de haber venido. Pero no tenía dudas, por eso vine".

"Apenas hubo una leve posibilidad de venir al Festival, me puse a trabajar en la rutina, pero por si acaso. Me puse a ordenar la rutina que tengo y a ver qué podía decir de Viña. Lo que más he hecho es tratar de que sea lo más efectivo posible, los mejores chistes. He estado muy concentrado ensayando, viendo si sale algo nuevo", agregó el humorista.

Además, reveló que "he pimponeado con amigos comediantes, tengo buena onda con varios, vamos pimponeando con mi equipo también. Siempre van saliendo chistes, de hecho ya han salido algunos que van a ir particularmente a Viña".

Diego Urrutia en conferencia de prensa

Finalmente, la encargada de cerrar la jornada será la cantante argentina Emilia, quien se hizo conocida por ser parte de la banda Rombai.

Sobre su participación en el festival y su rol como jurado del evento, expresó que "para mí es un placer y un honor el lugar que se me ha dado y como jurado vamos a evaluar realmente la interpretación del artista, las canciones, lo que expresa también".

"Me parece importante que cada artista trae una cultura de cada país, entonces, es importante para mí y para mis compañeros evaluar cada performance y la expresión cultural de cada uno de ellos, entonces, como artista es un honor para mí poder estar en este lugar", añadió en una conferencia de prensa.

Finalmente, reconoció estar "un poco nerviosa, porque también voy a estar cantando y con mucha presión honestamente. Yo estuve acá hace 6 años y ahora me presento sola, así que es un placer para mí que me den este lugar y agradezco completamente y lo haré con mucho respeto también, representando a Argentina con mi colega Nicki".