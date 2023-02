Comparte

A eso de las 02:30 de la madrugada, la cantante nacional Paloma Mami se presentó sobre la Quinta Vergara, para ponerle el broche de oro a la primera noche del Festival de Viña del Mar 2023.

Si bien la intérprete de "No te enamores de mí", si bien se lució con su característico look y su equipo de bailarines sobre los escenarios, el desplante duró poco, pues se vio interrumpido por fallas técnicas.

Fue así como la cantante optó por detener su show, con el fin de corregirlos y que todo saliera bien.

"Es que me tiene que salir bien po. No escucho, lo siento", le expresó al público, los cuales recibieron sus palabras con un cerrado aplauso. Luego Paloma Mami precisó: "Se me desconectó, tú sabes, estas cosas de tecnología".

Si bien durante la presentación se dejaron ver múltiples comentarios en las redes sociales donde señalaron que estaba "incómoda" y "nerviosa" durante su show, la artista logró llevarse la Gaviota de Plata y Gaviota de Oro.

"No tengo palabras, de verdad, muchas gracias a todo mi equipo que hemos trabajado para estar aquí y lo logramos", expresó emocionada tras recibir los galardones.

Aquí puedes revisar el momento y además ver su presentación completa: