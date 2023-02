Comparte

El comediante chileno Diego Urrutia debutó este lunes en la Quinta Vergara con una divertida rutina, la cual ha sido destacada por el público presente.

En el comienzo de su show, el humorista comenzó relatando su particular llegada al Festival de Viña del Mar, luego de que Daniel Alcaíno cancelara su participación en el evento.

"Quiero ser sincero, a mí me invitaron hace una semana, porque había otro comediante que legítimamente decidió bajarse y me invitaron a mí, pero hace una semana", relató.

"Les quiero contar que hace una semana me hicieron la llamada más rara del mundo. Una persona de Viña me llama y me dice: ‘Aló, ¿con Diego Urrutia?’, ‘sí, con él’, ‘¿te gustaría participar en el festival latino más importante del mundo ante 15 mil personas, en un escenario que jamás has pisado en tu miserable vida?’, ‘ya’", recordó el joven, desatando risas entre los espectadores.

Tras esto, continuó con su rutina y tras recibir el aplauso del público, Urrutia respondió: "¡Muchas gracias viña, muchas gracias Yerko!", expresó, aludiendo al personaje que interpreta Daniel Alcaíno.