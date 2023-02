Comparte

Sin anestesia fue la crítica que realizó la abogada Helhue Sukni a la organización del Festival de Viña del Mar 2023, y el reconocimiento de las celebridades.

La situación inició luego de que señalara que se encontraba trabajando en Reñaca, y no por la Gala ni el Festival, pero aun así se refirió a este hecho, criticándolo por no invitarla.

"Los hueones poca cosa e insignificantes no me invitaron a la Gala, pero sí lo hicieron como con cien personas famosas e influencers, unos culi… que en mi pu… vida he visto", partió señalando en un registro que publicó.

Luego continuó: "El único hueón conocido fue el que animó, Eduardo Fuentes, la Tonka, que se veía maravillosa y que la amo, un beso para ti, no pesques lo que hablan los hueones. Vi al Jordi Castell, que lo amo, también que se veía regio".

Sin embargo, su resentimiento por no ser considerada, no terminó allí: "Qué se creen los hueones que no invitaron a una que es influencer, más una que tira hueás positivas, que manda energía, buenas energías".

