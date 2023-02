Comparte

Diego Urrutia triunfó en el Festival de Viña del Mar 2023 durante la jornada de ayer, y a pesar de que solo tuvo una semana de preparación, este fue tiempo suficiente para que se consagrara y obtuviera los dos galardones que ofrece el certamen.

Si bien su resultado fue excelente, no todos le desearon lo mismo una vez que fue confirmado para el festival viñamarino.

Uno de los que opinó sobre cómo sería su paso por la Quinta Vergara, fue el también humorista Rodrigo González, lanzando dardos que se viralizaron en la web.

"El tema es que los tiktoker haciendo stand up… siento que no hacen stand up. Perdón que lo diga, pero es como un humor como una hamburguesa… queda claro lo que es una hamburguesa, el público no es tonto", señaló en la oportunidad González.

Sus palabras generaron tanto ruido que González luego debió pedir perdón: "Lo que dije fue una estupidez. Perdón mil veces perdón. Injustos con un talento como tú. Humilde y trabajador. Toda la luz para ti, Diego. Que mi estupidez no nuble tu trabajo. Te irá la raja, perdón, perdón".

El mensaje de Belén Mora

Quien reaccionó ahora a su éxito por la Quinta Vergara, fue la también comediante Belén Mora, la cual utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen de Urrutia y añadir un mensaje.

"Tremendo @diegourrutiaibarra. LA HAMBURGUESA MÁS RICA JAJAJAJA", escribió la comediante que, en los próximos días, también pisará la Quinta Vergara.

Por otro lado, su mensaje alude directamente a los dichos de Rodrigo González, quien lo ‘ninguneó’ llamándolo como hamburguesa.

